Venezia, Forte si presenta: “Ecco cosa mi ha spinto a venire qui, sono certo che faremo un gran lavoro” (Di venerdì 25 settembre 2020) Francesco Forte si presenta.L’attaccante classe '93, che nei giorni scorsi ha sottoscritto un contratto triennale con il Venezia FC, si è presentato in conferenza stampa. Ad introdurlo direttamente il presidente del club veneto, Duncan Niederauer, in collegamento video dalla sua tenuta Toscana.“Nonostante il poco tempo a disposizione credo che tutti abbiate avuto modo di vedere quanto sodo abbiamo lavorato in questi due mesi. Ad agosto vi ho detto che il nostro mantra sarebbe stato parlo poco, faccio molto e in quell’occasione vi ho chiesto di misurarci non per le parole spese ma per i fatti. Avevamo detto che avremo cambiato identità e approccio al lavoro. Il team che abbiamo costruito è più giovane, più veloce, più Forte e ... Leggi su mediagol (Di venerdì 25 settembre 2020) Francescosi.L’attaccante classe '93, che nei giorni scorsi ha sottoscritto un contratto triennale con ilFC, si èto in conferenza stampa. Ad introdurlo direttamente il presidente del club veneto, Duncan Niederauer, in collegamento video dalla sua tenuta Toscana.“Nonostante il poco tempo a disposizione credo che tutti abbiate avuto modo di vedere quanto sodo abbiamo lavorato in questi due mesi. Ad agosto vi ho detto che il nostro mantra sarebbe stato parlo poco, faccio molto e in quell’occasione vi ho chiesto di misurarci non per le parole spese ma per i fatti. Avevamo detto che avremo cambiato identità e approccio al lavoro. Il team che abbiamo costruito è più giovane, più veloce, piùe ...

Mediagol : #Venezia, Forte si presenta: 'Ecco cosa mi ha spinto a venire qui, sono certo che faremo un gran lavoro' - SamueleLongo_9 : RT @VeneziaFC_IT: Francesco Forte: “a Venezia per continuare il mio percorso di crescita.” ?? - pcbassignana : RT @LuceverdeRadio: ?????#Maltempo #25Settembre #Temporali e #Vento forte ?? Protezione Civile Allerta arancione in Lombardia, Friuli Vene… - LuceverdeRadio : ?????#Maltempo #25Settembre #Temporali e #Vento forte ?? Protezione Civile Allerta arancione in Lombardia, Friuli… - TUTTOB1 : Venezia, Forte: 'Ho percepito che qui si fa un gran lavoro ed è quello che stavo cercando' -