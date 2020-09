Velletri, 15enne si dà fuoco in cortile: lotta tra la vita e la morte. Il papà si è lanciato nelle fiamme per salvarlo (Di venerdì 25 settembre 2020) Velletri, 15enne si dà fuoco in cortile Tragedia a Velletri, comune dei Castelli Romani, dove un ragazzo di 15 anni si è cosparso di benzina e si è dato fuoco nel cortile di casa nella mattinata di oggi, venerdì 25 settembre. A lanciare l’allarme sono stati i genitori. Proprio nel momento del gesto estremo del giovane, il padre, operaio, stava tornando a casa alle 8,30 del mattino per accompagnare il figlio a scuola. Arrivato nel cortile dell’abitazione l’uomo ha visto il figlio avvolto dalle fiamme. Il genitore si è lanciato nel fuoco per salvare il 15enne ustionandosi mani e piedi. Nel frattempo la mamma dell’adolescente ha ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 settembre 2020)si dàinTragedia a, comune dei Castelli Romani, dove un ragazzo di 15 anni si è cosparso di benzina e si è datoneldi casa nella mattinata di oggi, venerdì 25 settembre. A lanciare l’allarme sono stati i genitori. Proprio nel momento del gesto estremo del giovane, il padre, operaio, stava tornando a casa alle 8,30 del mattino per accompagnare il figlio a scuola. Arrivato neldell’abitazione l’uomo ha visto il figlio avvolto dalle. Il genitore si ènelper salvare ilustionandosi mani e piedi. Nel frattempo la mamma dell’adolescente ha ...

CristinaCmr : RT @ultimenotizie: Un 15enne è sceso nel cortile della sua casa a #Velletri e, dopo essersi cosparso di benzina, si è dato fuoco. In quel m… - Cocco060477 : RT @ultimenotizie: Un 15enne è sceso nel cortile della sua casa a #Velletri e, dopo essersi cosparso di benzina, si è dato fuoco. In quel m… - ultimenotizie : Un 15enne è sceso nel cortile della sua casa a #Velletri e, dopo essersi cosparso di benzina, si è dato fuoco. In q… - 67Titty : RT @Affaritaliani: Si cosparge di benzina e si dà fuoco: 15enne in fin di vita - tusciaweb : 15enne si dà fuoco, è gravissimo Velletri - E' sceso nel cortile della sua casa a Velletri e, dopo essersi cospars… -