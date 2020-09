Vaticano, per lo scandalo di Londra silurato il cardinale Becciu. Nel 2019 aveva ricevuto Salvini (Di venerdì 25 settembre 2020) Terremoto in Vaticano: papa Bergoglio dimissiona il cardinale Angelo Becciu, che non solo non è più prefetto della Congregazione della causa dei santi ma rinuncia anche alla porpora cardinalizia e non farà parte del Conclave. Non si conoscono i dettagli delle dimissioni di Becciu, avvenute dopo un’udienza movimentata con Bergoglio, eppure la parabola discendente dell’aspirante Papa non può non richiamare alla mente lo scandalo del palazzo di Londra che da mesi fa tremare i Sacri Palazzi. Lo scandalo del palazzo di Londra Infatti dagli investimenti fatti dalla Segreteria di Stato nell’Athena Capital Global Opportunities Fund del noto finanziere Raffaele Mincione parte l’inchiesta. Che è stata ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 settembre 2020) Terremoto in: papa Bergoglio dimissiona ilAngelo, che non solo non è più prefetto della Congregazione della causa dei santi ma rinuncia anche alla porpora cardinalizia e non farà parte del Conclave. Non si conoscono i dettagli delle dimissioni di, avvenute dopo un’udienza movimentata con Bergoglio, eppure la parabola discendente dell’aspirante Papa non può non richiamare alla mente lodel palazzo diche da mesi fa tremare i Sacri Palazzi. Lodel palazzo diInfatti dagli investimenti fatti dalla Segreteria di Stato nell’Athena Capital Global Opportunities Fund del noto finanziere Raffaele Mincione parte l’inchiesta. Che è stata ...

