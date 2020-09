Vaticano | cardinale Becciu si dimette su richiesta del Papa | accusato di peculato

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 25 settembre 2020) Durante la solita udienza settimanale avvenuta ieri per la presentazione del lavoro del dicastero,Francesco avrebbe chiesto alAngelo, prefetto delle Cause dei Santi, di abbandonare il suo ruolo. Oracommenta: “Sono sconvolto. Turbato. Un colpo per me, la mia famiglia, la gente del mio paese”. Dissapori in, dove durante … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.