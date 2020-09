(Di sabato 26 settembre 2020) Parla con i giornalisti, il cardinale dimissionarioAngelo. Nessuna comunicazione dai magistrati ma «sono qui, sono pronto a chiarire, tanto più che ora non ho più diritti da cardinale» e quindi non è necessario che il Papa dia il nulla osta. «Non mi sento un corrotto»

StefanoFeltri : +++ Esclusivo, parla il cardinale Becciu: «Ho dato 200 mila euro a mio fratello. Che male c’è?» +++ @emifittipaldi… - espressonline : ?? INCHIESTA ESCLUSIVA - Ecco perché il cardinale #Becciu si è dimesso. Soldi dei poveri al fratello e offshore: le… - espressonline : Ecco perché si è dimesso il cardinale #Becciu Becciu. L'inchiesta esclusiva su L'Espresso in edicola da domenica e… - FirenzePost : Vaticano, Becciu si difende: «Per il palazzo di Londra non è stato usato l’Obolo» - emiliano_biasco : RT @domanigiornale: Sta crescendo la pressione sul papa che diventerà fortissima quando dovesse mancare Benedetto XVI: molti chiederanno le… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano Becciu

Ieri, il Cardinale Giovanni Angelo Becciu, già Nunzio Apostolico, per otto anni Sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato e quindi il numero tre della Santa Sede dopo il Papa e il Se ...“Un uomo certe cose non le fa”, mi si diceva da bambino per educarmi. Grazie a chi si prende cura di lui, l’infante impara ...