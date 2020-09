USA | ordini beni durevoli frenano ad agosto

(Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – Frena la crescita degli ordinativi diamericani ad. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), glihanno evidenziato un incremento dello 0,4% dopo il +11,7% del mese precedente (dato rivisto da +11,2%). Le stime degli analisti erano per un aumento dell’1,5%. Il dato “core”, ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, risulta in aumento dello 0,4% rispetto al +3,2% del mese precedente ed al +1,2% del consensus. Se si esclude il settore della difesa, gli ordinativi hanno visto un incremento dello 0,7% dopo il +10,4% precedente.

Ralfmacher : #usa V% #ordini #beni #durevoli #exdifesa e #extrasporti #agosto Mensili: +1.9% m/m da +9.6% m/m di #luglio Annua… - Ralfmacher : #usa V% #ordini #beni #durevoli #extrasporti #agosto Mensili: +0.4% m/m da +3.2% m/m di #luglio Annuali: -3.6% a/… - mpiacenonaver1 : RT @Ralfmacher: #usa V% ordini #beni #durevoli #exdifesa #agosto Mensili: +0.7% m/m da +10.4% m/m di #luglio Annuali: -7.1% a/a da -8.6%… - Ralfmacher : #usa V% ordini #beni #durevoli #exdifesa #agosto Mensili: +0.7% m/m da +10.4% m/m di #luglio Annuali: -7.1% a/a d… - Ralfmacher : #usa V% #ordini #beni #durevoli #agosto Mensili: +0.4% m/m da +11.7% m/m di #luglio Annuali: -7.1% a/a da -7.4% a… -

(Teleborsa) - I Future USA viaggiano in rosso, anticipando una partenza debole per Wall Street, che si appresta a chiudere la quarta settimana consecutiva in ribasso. Ad aggiungere malumore anche il d ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 25 set - Ad agosto, gli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti sono aumentati meno delle attese degli analisti. Come riporta il dipartimento al Commercio, ...