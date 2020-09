Usa, forte calo consumo e-cig tra giovani (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 24 set. (Adnkronos Salute) - Negli Usa si è registrato "un forte e rapido calo" del consumo di sigarette elettroniche tra i giovani. Lo ha evidenziato Konstantinos Farsalinos, docente alla King Abdulaziz University (Arabia Saudit) e ricercatore dell'Università di Patras (Grecisa), tra i più prolifici studiosi degli effetti delle sigarette elettroniche, nel suo intervento alla prima giornata del terzo convegno scientifico, l'anno scorso svoltosi ad Atene e quest'anno online per la pandemia Covid-19, 'The Scientific Summit on Tobacco Harm Reduction' promosso dall'Università di Tessalonica e dall'Università di Patrasso in Grecia. Secondo l'esperto, questo calo è legato alla scia dell'Evali, la malattia polmonare associata alla sigaretta elettronica, che ha ... Leggi su iltempo (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 24 set. (Adnkronos Salute) - Negli Usa si è registrato "une rapido" deldi sigarette elettroniche tra i. Lo ha evidenziato Konstantinos Farsalinos, docente alla King Abdulaziz University (Arabia Saudit) e ricercatore dell'Università di Patras (Grecisa), tra i più prolifici studiosi degli effetti delle sigarette elettroniche, nel suo intervento alla prima giornata del terzo convegno scientifico, l'anno scorso svoltosi ad Atene e quest'anno online per la pandemia Covid-19, 'The Scientific Summit on Tobacco Harm Reduction' promosso dall'Università di Tessalonica e dall'Università di Patrasso in Grecia. Secondo l'esperto, questoè legato alla scia dell'Evali, la malattia polmonare associata alla sigaretta elettronica, che ha ...

