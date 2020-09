Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi 25 settembre: Jessica vicina alla scelta (Di venerdì 25 settembre 2020) Ultima puntata della settimana per Uomini e Donne, che affronta il weekend dopo giorni infuocati. Tra conoscenze sempre più strette e litigi feroci, il dating show di Maria De Filippi chiude in bellezza, con l’esterna al miele tra Jessica e Davide, il ‘Can Yaman’ di Uomini e Donne. In studio si avvertiranno ancora gli strascichi della polemica che ha coinvolto Armando Incarnato. Il cavaliere, infatti, ha volto le sue attenzioni verso una corteggiatrice, Lucrezia, che non ha respinto l’interesse dell’uomo, accettando un’uscita che ha però indispettito Gianluca, il tronista che aveva deciso di tenerla in studio. Un triangolo che ha portato lo studio a schierarsi, quasi in maniera unanime, contro Armando. Jessica e Davide, una ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 settembre 2020) Ultima puntata della settimana per, che affronta il weekend dopo giorni infuocati. Tra conoscenze sempre più strette e litigi feroci, il dating show di Maria De Filippi chiude in bellezza, con l’esterna al miele trae Davide, il ‘Can Yaman’ di. In studio si avvertiranno ancora gli strascichi della polemica che ha coinvolto Armando Incarnato. Il cavaliere, infatti, ha volto le sue attenzioni verso una corteggiatrice, Lucrezia, che non ha respinto l’interesse dell’uomo, accettando un’uscita che ha però indispettito Gianluca, il tronista che aveva deciso di tenerla in studio. Un triangolo che ha portato lo studio a schierarsi, quasi in maniera unanime, contro Armando.e Davide, una ...

