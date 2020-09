Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 25 settembre: Jessica vicina alla scelta, Selene scappa via (Di venerdì 25 settembre 2020) Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Continua la programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Si chiude una nuova settimana, infatti oggi pomeriggio alle 14.45 su Canale 5 il pubblico avrà modo di vedere l’ultimo appuntamento. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Ancora una volta possiamo darvi alcune anticipazioni grazie al blog Il Vicolo delle News, sempre informato sullo storico programma Mediaset. Gli spoiler rivelano che la tronista Jessica sarà sempre più presa del corteggiatore Davide, ovvero colui che Tina Cipollari ha definito la sosia italiana di Can Yaman. Ma non è finita qui, infatti Selene si ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 25 settembre 2020) Quinto ed ultimo appuntamento settimanale diContinua la programmazione di, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Si chiude una nuova settimana, infattipomeriggio alle 14.45 su Canale 5 il pubblico avrà modo di vedere l’ultimo appuntamento. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Ancora una volta possiamo darvi alcunegrazie al blog Il Vicolo delle News, sempre informato sullo storico programma Mediaset. Gli spoiler rivelano che la tronistasarà sempre più presa del corteggiatore Davide, ovvero colui che Tina Cipollari ha definito la sosia italiana di Can Yaman. Ma non è finita qui, infattisi ...

ShooterHatesYou : Sempre notato come agli uomini ci si rivolga per cognome e alle donne per nome (signor Masala, signora Maria). È p… - micheleemiliano : È il momento di prendere una decisione che spetta a me e che non posso delegare a nessun altro: comporre la Giunta… - giuliainnocenzi : Può sembrare una questione di lana caprina ma non lo è. Quando si rivolgono agli uomini portano il rispetto che mer… - grandesse : RT @A_LisaCorrado: Anche oggi ci diamo il buongiorno con l’elenco (prox tweet) di #uomini che si sono impegnati pubblicamente a non parteci… - infoitsport : Balotelli di nuovo innamorato: la fidanzata è una ex di “Uomini e donne” -