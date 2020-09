Uno squalo attacca il marito in acqua | donna incinta si tuffa e gli salva la vita

(Di venerdì 25 settembre 2020) Ilviene morso da unodurante una gita in barca e la mogliesi getta inperrlo. Andrew Eddy, 30 anni, sua moglie, Margot Dukes-Eddy, e la sua famiglia erano su una ...

Il marito viene morso da uno squalo durante una gita in barca e la moglie incinta si getta in acqua per salvarlo. Andrew Eddy, 30 anni, sua moglie, Margot Dukes-Eddy, e la sua famiglia erano su una ba ...Un uomo attaccato da uno squalo mentre faceva snorkeling è stato salvato dalla moglie incinta, che senza esitare si è tuffata dal motoscafo su cui si trovava dopo aver visto "il sangue riempire l’acqu ...