Unisannio | dibattito sul tema della tutela della salute negli ambienti di lavoro

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Questo pomeriggio, alle ore 15.30, presso la sede del Dipartimento DEMM si terrà undedicato aldidi particolare interesse e attualità, per le rilevanti ripercussioni degli effettiPandemia Covid-19 in termini sanitari, giuridici e organizzativi. L’incontro, che vedrà la partecipazione di giuristi, esperti, rappresentanti delle istituzioni competenti e delle parti sociali, sarà anche l’occasione per presentare il volume su “Ambiente di...