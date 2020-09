Ungheria | consegnato un nuovo satellite all’Agenzia Spaziale Italiana

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 25 settembre 2020) Il sito web dell’Ambasciata ungherese di Roma informa sulla consegna all’istituto di ricerca dell’Agenzia(ASI) , di unungherese SMOG-1, sviluppato dall’Università di Tecnologia e di Economia di Budapest, parzialmente finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e del Commercio d’” – come dichiarato venerdì, 11 settembre, dallo stesso Ambasciatore diin Italia, S.E. Ádám Kovács, all’agenzia di stampa ungherese MTI. Ilungherese SMOG-1 verrà caricato in uno dei sistemi di lancio delUnisat-7 di massa pari a 32 chili, sviluppato in ...