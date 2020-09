"Una vergogna! Anche nel Pd". Pier Luigi Bersani fuori controllo per la rabbia, gli trema la voce in diretta | Video (Di venerdì 25 settembre 2020) "Dobbiamo vergognarci!". Pier Luigi Bersani, ospite di Piazzapulita, si cosparge il capo di cenere: "È una vergogna dell'Italia questa cosa della cittadinanza, dobbiamo vergognarci!". Il tema è lo Ius Soli e i diritti dei figli di immigrati nati in Italia, un cavallo di battaglia della sinistra che sembra ormai accantonato dal governo giallorosso dopo anni di propaganda martellante. "Guardi che era stato Nicola Zingaretti a prometterlo", lo incalza Corrado Formigli. E all'ex segretario democratico trema quasi la voce: "Attenzione perché Anche nel Pd ci sono alcuni che pensano che lo Ius Soli non sia una priorità. Oh, allora, diciamola com'è. Questa è una vergogna punto e basta, è ora di venirne ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) "Dobbiamo vergognarci!"., ospite di Piazzapulita, si cosparge il capo di cenere: "È una vergogna dell'Italia questa cosa della cittadinanza, dobbiamo vergognarci!". Il tema è lo Ius Soli e i diritti dei figli di immigrati nati in Italia, un cavallo di battaglia della sinistra che sembra ormai accantonato dal governo giallorosso dopo anni di propaganda martellante. "Guardi che era stato Nicola Zingaretti a prometterlo", lo incalza Corrado Formigli. E all'ex segretario democraticoquasi la: "Attenzione perchénel Pd ci sono alcuni che pensano che lo Ius Soli non sia una priorità. Oh, allora, diciamola com'è. Questa è una vergogna punto e basta, è ora di venirne ...

