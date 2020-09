Una bambola del sesso totalmente identica ad un essere umano. Il produttore: “Vogliamo fare repliche di artisti e influencer” (Di venerdì 25 settembre 2020) Un essere umano è stato “clonato” in una bambola del sesso con una precisione fisica del 99%. Ad affermarlo è il produttore DS Doll, che ha lavorato con la modella cinese Jie per produrre una sua replica disponibile per il mercato. L’azienda ha utilizzato scanner 3D per realizzare la bambola, che presenta dettagli estremamente “umani”, tra cui la pelle d’oca, vene nelle mani e capelli umani impiantati, oltre alle dita dei piedi. Il produttore non ha intenzione di fermarsi qui, dato che sta esortando celebrità, artisti e influencer vari a farsi avanti e offrirsi volontari per realizzare altri modelli. Non è certo un caso se sono attualmente in corso colloqui tra l’azienda DS Doll e ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 25 settembre 2020) Unè stato “clonato” in unadelcon una precisione fisica del 99%. Ad affermarlo è ilDS Doll, che ha lavorato con la modella cinese Jie per produrre una sua replica disponibile per il mercato. L’azienda ha utilizzato scanner 3D per realizzare la, che presenta dettagli estremamente “umani”, tra cui la pelle d’oca, vene nelle mani e capelli umani impiantati, oltre alle dita dei piedi. Ilnon ha intenzione di fermarsi qui, dato che sta esortando celebrità,e influencer vari a farsi avanti e offrirsi volontari per realizzare altri modelli. Non è certo un caso se sono attualmente in corso colloqui tra l’azienda DS Doll e ...

mariateresacip : @LaRobiErre Mi regalarono una piccola bambola nell'inverno dei miei 6 anni. Aveva splendidi capelli rossi e un vest… - InsaputaA : @marieta99044909 Al posto della bambola gonfiabile, si porta una donna in carne ed ossa ai comizi, senza cervello m… - GiuliaaHorann : ho la tl piena di persona (ziam shipper io non lo sapevo??) che stanno dicendo “eh ma la figlia di zayn e gigi è una… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Fulvio Abbate su Adua del Vesco: “Lei è una bambola col tamburello” - paolomossetti : @AndreaRoventini @fabriziobarca In Gb è finita in farsa sotto molti aspetti e Usa sono in bambola. Forse entrambi p… -