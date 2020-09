Un terribile incidente in moto e il rischio di paralisi: la pilota Ana Carrasco mostra l’incredibile cicatrice sulla schiena [FOTO] (Di sabato 26 settembre 2020) La pilota di moto Ana Carrasco è rimasta vittima di un terribile incidente in sella alla sua Kawasaki che avrebbe potuto lasciarla paralizzata, avendo riportato la frattura delle vertebre D4 e D6. Ma ora inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Carrasco, 23enne spagnola, è sulla via del recupero e per sottolinearlo ha postato le FOTO della sua schiena sui social. Le immagini della gallery scorrevole in alto sono davvero horror: la spaventosa cicatrice lasciata dall’intervento è il simbolo del calvario patito dalla giovane spagnola. “Dicono che ciò che non ti uccide ti rende più forte. Bene, noi siamo qui, desiderosi di tornare più forti che mai”, ha ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) LadiAnaè rimasta vittima di unin sella alla sua Kawasaki che avrebbe potuto lasciarla paralizzata, avendo riportato la frattura delle vertebre D4 e D6. Ma ora inizia a vedere la luce in fondo al tunnel., 23enne spagnola, èvia del recupero e per sottolinearlo ha postato ledella suasui social. Le immagini della gallery scorrevole in alto sono davvero horror: la spaventosalasciata dall’intervento è il simbolo del calvario patito dalla giovane spagnola. “Dicono che ciò che non ti uccide ti rende più forte. Bene, noi siamo qui, desiderosi di tornare più forti che mai”, ha ...

