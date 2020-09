UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di lunedì 28 settembre 2020

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 25 settembre 2020)di Unalin onda lunedì 28:Leggi anche: Daydreamer: CAN ufficializza la sua storia con SANEM, leOcchi puntati su Serena (Miriam Candurro): il momento della verità con Leonardo (Erik Tonelli) non si può più rimandare! Grazie a questaci sarà più chiaro il piano di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) organizzato insieme a Lara (Chiara Conti) e portato avanti ai danni di Fabrizio (Giorgio Borghetti) e Marina (Nina Soldano). Attraverso questa iniziativa, Ferri intende portare i cantieri a un punto di non ritorno. Max Peluso (Francesco Paolantoni) torna al Vulcano per la registrazione della sua nuova trasmissione di cucina. ...