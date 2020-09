“Un nuovo filmato!”. Temptation Island, arriva la bomba su Anna e Gennaro: “E ora che succede?” (Di venerdì 25 settembre 2020) Grande show quest’anno a Temptation Island che sta per tornare con la terza puntata il prossimo mercoledì sera. Sul nuovo numero di Uomini e Donne Magazine spuntano nuove anticipazioni. Stanno proseguendo il viaggio nei sentimenti Alberto e Speranza, Nello e Carlotta, Nadia e Antonio, Serena e Davide. Nel corso della scorsa puntata, è rimasto in sospeso il percorso di Anna e Gennaro. I due hanno concluso il loro falò di confronto in modo negativo. Infatti, è arrivata la rottura. Ma ecco che il 31enne ha poi deciso di fare un passo indietro. Per lui non è giusto chiudere così la loro storia d’amore, tanto che ha scelto di chiedere un falò di confronto straordinario. Secondo la rivista si tratta del secondo incontro che avranno ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Grande show quest’anno ache sta per tornare con la terza puntata il prossimo mercoledì sera. Sulnumero di Uomini e Donne Magazine spuntano nuove anticipazioni. Stanno proseguendo il viaggio nei sentimenti Alberto e Speranza, Nello e Carlotta, Nadia e Antonio, Serena e Davide. Nel corso della scorsa puntata, è rimasto in sospeso il percorso di. I due hanno concluso il loro falò di confronto in modo negativo. Infatti, èta la rottura. Ma ecco che il 31enne ha poi deciso di fare un passo indietro. Per lui non è giusto chiudere così la loro storia d’amore, tanto che ha scelto di chiedere un falò di confronto straordinario. Secondo la rivista si tratta del secondo incontro che avranno ...

