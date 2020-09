Ultima follia | la priorità del Pd | ora cantate tutti Bella Ciao

Leggi su iltempo

(Di venerdì 25 settembre 2020) Giovedì, 30 aprile 2020. L'Italia in lockdown vive un'altra giornata di passione: 285 morti (il totale sfiora quota trentamila) e 1.872 nuovi contagiati che fanno galoppare il conto TESTO-BASEoltre i duecentomila malati. A quattro giorni dall'inizio della famosa fase 2, la situazione è oltre l'ingarbugliato: non si sa se e come riaprire nidi e scuole; le Regioni smaniose di riaprire iniziano con le fughe in avanti (è scoppiata la grana della Calabria che vuole riaprire d'imperio bar e ristoranti e bisogna impugnare l'ordinanza); l'Istat ha tirato fuori i dati del Pil del primo trimestre, che fa segnare un orripilante -4,7%; la app Immuni ha problemi di privacy e si rende necessaria la convocazione di un cdm per trovare la soluzione. La situazione dell'epidemia è drammatica, ed è inevitabile che monopolizzi l'attenzione e gli sforzi della politica ...