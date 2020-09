Ufficiale | Kevin Bonifazi è dell’Udinese

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 25 settembre 2020) L'Udinese ha appena ufficializzato l'acquisto, in prestito con diritto di riscatto dalla Spal, del difensore. "è un nuovo giocatore dell'Udinese. Il difensore classe 1996 arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Spal fino al 30 giugno 2021", si legge nel comunicato. Queste, invece, le parole del Responsabile dell'area tecnica, Pierpaolo Marino:è un difensore marcatore di notevoli qualità tecniche. Può giocare in una difesa a tre sia sul centro destra che su quello sinistro. È agonisticamente molto dotato e sa cominciare l'azione grazie al suo piede destro di ottima qualità. Si rivelerà in futuro un ottimo investimento".