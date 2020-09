UFFICIALE – Esposito è un nuovo giocatore della SPAL: il comunicato (Di venerdì 25 settembre 2020) Sebastiano Esposito è un nuovo giocatore della SPAL: UFFICIALE l’arrivo del classe 2002 a Ferrara. Il comunicato Sebastiano Esposito è un nuovo giocatore della SPAL. È UFFICIALE l’arrivo del classe 2002 a Ferrara, ecco il comunicato. «S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito in prestito da Internazionale FC le prestazioni sportive dell’attaccante Sebastiano Esposito. Nato a Castellammare di Stabia il 2 luglio 2002, ha mosso i primi passi nel Settore Giovanile del Brescia. Nel 2014 è passato al vivaio dell’Inter, conquistando con l’Under 17 il titolo nazionale e la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Sebastianoè unl’arrivo del classe 2002 a Ferrara. IlSebastianoè un. Èl’arrivo del classe 2002 a Ferrara, ecco il. «S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito in prestito da Internazionale FC le prestazioni sportive dell’attaccante Sebastiano. Nato a Castellammare di Stabia il 2 luglio 2002, ha mosso i primi passi nel Settore Giovanile del Brescia. Nel 2014 è passato al vivaio dell’Inter, conquistando con l’Under 17 il titolo nazionale e la ...

