UFC 253 – Anteprima – Adesanya Vs Costa

(Di venerdì 25 settembre 2020) UFC 253 è finalmente alle porte, direttamente da Abu Dhabi sull'isola più famosa delle MMA. Nel main event di questa sontuosa card numerata vedremo sfidarsi il campione Israel(19-0) e lo sfidante Paulo(13-0) per la cintura dei pesi medi. Nel co main event ci sarà un'altro scontro per il titolo, stavolta per i massimi leggeri, tra Dominick Reyes (12-1) e Jan Blachowicz (26-8). La main card sarà in diretta dalle ore 4.00 di notte del 27 Settembre su DAZN. Una UFC 253 capace anche di offrire alcune fight che si preannunciano esplosive come quella tra Kai Kara France (21-8) Vs Brandon Royval (11-4) e quella tra Hakeem Dawodu (11-1-1) Vs Zubaira Tukhugov (19-4-1).