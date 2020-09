UBI Banca | lista Intesa per rinnovo CdA unica depositata

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – UBI Banca rende noto che lapresentata daSanpaolo per ildel CdA e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, per gli esercizi 2020/2021/2022, è stata l’ad essereentro i termini di scadenza fissati a ieri, 24 settembre. L’assemblea per ildegli organi è prevista per il 15 ottobre.