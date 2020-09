TUTTOSPORT – Napoli, Amin Younes potrebbe rimanere in azzurro (Di venerdì 25 settembre 2020) “Paratici mi ha parlato per 6 secondi”. Questo il titolo con cui si apre l’odierna edizione di TUTTOSPORT, con le parole del rettore dell’Università di Perugia. Ecco alcune dichiarazioni dell’intervista al quotidiano: “La Juve tramite Cherubini, mi ha chiesto solo un’informazione tecnica, con il dg appena sei secondi in viva voce per un ringraziamento formale a esame concluso. Nessuna pressione da Torino”. Spazio in taglio alto al Milan e alla magnifica partita disputata dal centrocampista Hakan Calhanoglu ieri in Europa League. Senza Zlatan Ibrahimovic ci pensa lui contro il Bodo Glimt: doppietta in un sofferto 3-2. Spareggi: c’è il Rio Ave. 27/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ ... Leggi su calciomercato.napoli (Di venerdì 25 settembre 2020) “Paratici mi ha parlato per 6 secondi”. Questo il titolo con cui si apre l’odierna edizione di, con le parole del rettore dell’Università di Perugia. Ecco alcune dichiarazioni dell’intervista al quotidiano: “La Juve tramite Cherubini, mi ha chiesto solo un’informazione tecnica, con il dg appena sei secondi in viva voce per un ringraziamento formale a esame concluso. Nessuna pressione da Torino”. Spazio in taglio alto al Milan e alla magnifica partita disputata dal centrocampista Hakan Calhanoglu ieri in Europa League. Senza Zlatan Ibrahimovic ci pensa lui contro il Bodo Glimt: doppietta in un sofferto 3-2. Spareggi: c’è il Rio Ave. 27/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ ...

BrunoGiovanni6 : RT @SciabolataFFP: Secondo Tuttosport Moise #Kean starebbe giocandosi il ruolo di centravanti di riserva con un altro ex #Juventus: Fernand… - domysr93 : @tuttosport Dopo aver baciato lo stemma del Napoli, sto maiale può andare benissimo a fare in culo! - MondoNapoli : TuttoSport - Napoli in caso di partenza di Younes, scelto il nome del sostituto: le ultime - - susydigennaro : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Napoli, Younes può rimanere, altrimenti al suo posto ecco chi potrebbe arrivare - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Napoli, Younes può rimanere, altrimenti al suo posto ecco chi potrebbe arrivare -

Ultime Notizie dalla rete : TUTTOSPORT Napoli "Se ci saranno le condizioni Juve-Napoli con più di mille spettatori" Tuttosport TUTTOSPORT – Napoli, Amin Younes potrebbe rimanere in azzurro

“Paratici mi ha parlato per 6 secondi”. Questo il titolo con cui si apre l’odierna edizione di Tuttosport, con le parole del rettore dell’Università di Perugia. Ecco alcune dichiarazioni dell’intervis ...

Napoli, Giuffredi: "Veretout? Quasi sicuramente resta alla Roma"

"Vecino? Da quello che mi risulta resta un'operazione molto difficile, non credo che il Napoli prenda un giocatore che ha bisogno ancora di due mesi. Chi arriverà a centrocampo non sarà una priorità p ...

“Paratici mi ha parlato per 6 secondi”. Questo il titolo con cui si apre l’odierna edizione di Tuttosport, con le parole del rettore dell’Università di Perugia. Ecco alcune dichiarazioni dell’intervis ..."Vecino? Da quello che mi risulta resta un'operazione molto difficile, non credo che il Napoli prenda un giocatore che ha bisogno ancora di due mesi. Chi arriverà a centrocampo non sarà una priorità p ...