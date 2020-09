Turismo, nasce Fondo nazionale. Franceschini: "Guarda al futuro" (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 25 set. (Adnkronos) - ''Dobbiamo aiutare le imprese del Turismo ad attraversare il deserto e le imprese a stare sul mercato. Questo strumento del Fondo nazionale per il Turismo ci permette di indirizzare gli investimenti e di tornare a crescere. E' importante in prospettiva. E' non solo un dovere investire nella cultura e Turismo''. Così il ministro della Cultura e del Turismo, Dario Franceschini, in occasione della conferenza di presentazione del Fondo per il Turismo di Cdp. ''Questa è una giornata importante, perché il Fondo per il Turismo Guarda al futuro - ha sottolineato Franceschini - In questi mesi molto complicati si ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 25 set. (Adnkronos) - ''Dobbiamo aiutare le imprese delad attraversare il deserto e le imprese a stare sul mercato. Questo strumento delper ilci permette di indirizzare gli investimenti e di tornare a crescere. E' importante in prospettiva. E' non solo un dovere investire nella cultura e''. Così il ministro della Cultura e del, Dario, in occasione della conferenza di presentazione delper ildi Cdp. ''Questa è una giornata importante, perché ilper ilal- ha sottolineato- In questi mesi molto complicati si ...

