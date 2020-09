Turchia | l’Italia restituisce una stele dell’antica Lidia

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 25 settembre 2020) L’Italia ha deciso di restituire allaunadell’anticadi 1800 anni fa, rubata nel 1990 e recuperata dai carabinieri del Comando per la Tutela del Patrimonio. A darne l’annuncio il ministero della Cultura turco, che ha specificato che oggi la preziosa opera verrà consegnata all’ambasciata turca a Roma di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore , Murat Talim Esenli, per poi tornare in. Lafu rubata dal sito archeologico di Saittai, nella provincia di Manisa, nellacentro-occidentale, nel 1990, per poi essere trovata dai carabinieri durante un raid del 1997, compiuto presso un negozio di antiquariato. L’origine dellafu poi confermata dall’Interpol di Ankara e da alcuni accademici, ...