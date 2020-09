Turchia | la moglie di Emre Asik ha pagato un sicario per ucciderlo e seppellirlo

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 settembre 2020) “Ho avuto una relazione con Yağmur e lei pensava solo ad ereditare i soldi che avrebbe ricevuto dopo la morte di. Mi ha chiesto di, ma io le ho detto di no. Una volta mi ha portato un pezzo di carne, voleva che sparassi. Ho provato a farlo, ma ho chiuso gli occhi e lei mi ha detto: ‘non sei in grado di farlo’, e così la decisione di rivolgersi a unprofessionista, che avrebbe dovuto“. Queste sono le clamorose dichiarazioni dell’amante di Yağmur,di, ex calciatore professionista con oltre 30 presenze in Nazionale turca. La consorte dell’ex atleta avrebbe tentato di convincere il proprio compagno segreto a uccidere il ...