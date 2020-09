Trump, coronavirus evoca bellezze Italia ma viene da Cina (Di venerdì 25 settembre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 25 SET - "Alcuni lo chiamano coronavirus e questo fa pensare ad un luogo magnifico in Italia, ma non è arrivato dall'Italia bensì dalla Cina": Donald Trump ha ironizzato così ieri ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 settembre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 25 SET - "Alcuni lo chiamanoe questo fa pensare ad un luogo magnifico in, ma non è arrivato dall'bensì dalla": Donaldha ironizzato così ieri ...

Agenzia_Ansa : Donald Trump ha affermato che il coronavirus non è una minaccia per i giovani e che 'non colpisce virtualmente ness… - 6000sardine : #Trump ormai cerca ogni giorno di puntare a dire la frase più assurda della storia:'Il coronavirus non colpisce vir… - SoniaLaVera : RT @MediasetTgcom24: Trump: 'Il coronavirus fa pensare all'Italia ma viene dalla Cina' #donaldtrump - ultimenotizie : 'Alcuni lo chiamano #coronavirus e questo fa pensare ad un luogo magnifico in Italia, ma non è arrivato dall'Italia… - MediasetTgcom24 : Trump: 'Il coronavirus fa pensare all'Italia ma viene dalla Cina' #donaldtrump -