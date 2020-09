Treno in panne in galleria: 200 passeggeri trasbordati dai vigili del fuoco (Di venerdì 25 settembre 2020) Intervento dei vigili del fuoco nella tarda serata di ieri per trasbordare i passeggeri di un Treno rimasto fermo in galleria tra Cassano Spinola e Arquata Scrivia, nell’Alessandrino, sulla linea Milano-Genova. I pompieri del distaccamento di Novi Ligure (Alessandria) – sul posto con gli agenti Polfer – hanno spiegato che l’Intercity Milano-Livorno è rimasto in panne in direzione di Genova circa a metà del tunnel, lungo un paio di km. Le operazioni sono iniziate intorno alle 22: saliti sul Freccia Rossa Venezia-Genova, i pompieri hanno raggiunto l’IC e allestito passerelle per trasferire i circa 200 viaggiatori. Portati poi nel capoluogo ligure, i passeggeri dell’Intercity hanno raggiunto le destinazioni finali con ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) Intervento deidelnella tarda serata di ieri per trasbordare idi unrimasto fermo intra Cassano Spinola e Arquata Scrivia, nell’Alessandrino, sulla linea Milano-Genova. I pompieri del distaccamento di Novi Ligure (Alessandria) – sul posto con gli agenti Polfer – hanno spiegato che l’Intercity Milano-Livorno è rimasto inin direzione di Genova circa a metà del tunnel, lungo un paio di km. Le operazioni sono iniziate intorno alle 22: saliti sul Freccia Rossa Venezia-Genova, i pompieri hanno raggiunto l’IC e allestito passerelle per trasferire i circa 200 viaggiatori. Portati poi nel capoluogo ligure, idell’Intercity hanno raggiunto le destinazioni finali con ...

