Tottenham | Mourinho | “Mercato? Vediamo se è possibile migliorare la rosa”

Eurosport_IT : José Mourinho ha dimostrato di essere ancora lo Special One ???? #Mourinho | #Tottenham - mirkocalemme : #Milik, positiva la prima riunione a Milano col #Tottenham. Da domani nuovi contatti che coinvolgeranno #Levy e… - JTriplete : @Gazzetta_it #Skriniar non si muove dall'#Inter il deleritto #Tottenham (povero Dio #Mourinho) ha offerto 30 euro e… - Corriere : Pali della porta troppo bassi? Mourinho li misura e li fa cambiare: la foto sui social - Corriere : Pali della porta troppo bassi? Mourinho li misura e li fa cambiare: la foto sui social -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Mourinho

Il Milan non molla la pista Aurier: dalla Francia parlano di contatti tra il club rossonero e il Tottenham per il terzino ivoriano Nelle ultime settimane la pista sembra essersi piuttosto raffreddata, ...Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa del mercato del Tottenham. Gli Spurs sono sulle tracce di un difensore e, in particolare, di Milan Skriniar. SKRINIAR – «Il mercato è aperto, abbiamo una ...