Tottenham la trasferta contro lo Shkendija con porte 5 cm più piccole | Mourinho le fa cambiare

Una trasferta in Macedonia per affrontare lo Shkendija. Un viaggio che il Tottenham ricorderà non solo per la vittoria ma anche per quanto accaduto nei minuti precedenti alla partita. A raccontare gli attimi primi della partita è stato José Mourinho, manager degli Spurs, che come riporta Goal ha rivelato di aver trovato le porte... più piccole. Di ben 5 cm.

Mourinho: "Il mio portiere mi ha avvisato che le porte erano piccole"

"Prima della partita c'è stata una situazione divertente", ha spiegato Mourinho. "Il mio portiere mi si è avvicinato e ..."

