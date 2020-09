Toro: Giampaolo 'nessun alibi, contro Atalanta stimolante' (Di venerdì 25 settembre 2020) TORINO, 25 SET - "Non vogliamo prenderci alibi, ma abbiamo lavorato seguendo le regole: abbiamo sostituito qualche esercizio con altro, l'abbiamo preparata al meglio la partita": il tecnico granata, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 25 settembre 2020) TORINO, 25 SET - "Non vogliamo prenderci, ma abbiamo lavorato seguendo le regole: abbiamo sostituito qualche esercizio con altro, l'abbiamo preparata al meglio la partita": il tecnico granata, ...

Toro_News : ?? | GIAMPAOLO PRE TORINO-ATALANTA ???? - Toro_News : Così Marco #Giampaolo alla vigilia di #TorinoAtalanta ???? - diegofornero : Potrebbe concretizzarsi a breve il cambio nella retroguardia del #Torino: #Lyanco verso lo @Sporting_CP con… - toropuntoit : #TorinoAtalanta è anche #Giampaolo contro #Gasperini - sportli26181512 : Torino-Atalanta, il doppio ex Colantuono: 'I nerazzurri lotteranno per il vertice': Torino-Atalanta, il doppio ex C… -