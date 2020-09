Tornano le Giornate europee del patrimonio | la guida agli eventi

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 25 settembre 2020) Tenetevi liberi: sabato 26 e domenica 27 settembre tornano le giornate europee del patrimonio, e con loro un ricco un ricco programma di eventi, aperture straordinarie, laboratori ed attività per grandi e bambini nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi della cultura statali, da nord a sud della penisola. In un anno così diverso e anomalo, che ha portato molti di noi a far di necessità virtù e riscoprire così le bellezze più o meno note del nostro Paese, l’opportunità di questo weekend è buona da almeno due punti di vista: da una parte la presenza di visitatori (in totale sicurezza, e nel rispetto delle misure di prevenzione dal rischio di infezione da Covid-19) contribuirà a rimettere in moto la filiera culturale italiana, e a dare un segnale di forte partecipazione.