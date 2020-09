Torna il Teatro Tram di Napoli con spettacoli innovativi e posti dimezzati

(Di venerdì 25 settembre 2020) NAPOLI – Riparte il Teatro Tram di Napoli dopo lo stop imposto dall’emergenza Coronavirus. La nuova stagione, al via dal 16 ottobre e con posti a sedere dimezzati a causa delle misure anti-contagio, è pronta a regalare al pubblico la prima sessione di spettacoli previsti fino a dicembre.

Andare a teatro si può: la cultura non si piega alla paura e riparte dopo il lockdown. Questo l'insegnamento del Teatro del Popolo di Castelfiorentino che ieri ha coraggiosamente presentato la stagion ...Sabato 26 e domenica 27 settembre non mancheranno musica, teatro, danza e scienza. Un ricco programma su prenotazione. Qui i dettagli. In collaborazione con Vignale di Cecilia, torna sabato 26 ...