Torino, tutti negativi i tamponi alla vigilia del match con l'Atalanta

Nessun problema con i tamponi per quanto riguarda il Torino alla viglia del match contro l'Atalanta, seconda giornata del campionato di Serie A 2020/2021. L'ultimo giro di tamponi ha infatti dato esito negativo: la sfida contro l'Atalanta, dunque, si disputerà regolarmente. Sessione al completo per Marco Giampaolo che ha potuto provare gli ultimi schemi prima del fischio d'inizio. 'Toro' che in ogni caso rimarrà in ritiro come da regolamento ad ogni vigilia di campionato. Domenica il via libera per tornare dalle rispettive famiglie.

Torino, ultimo giro di tamponi negativi prima della sfida con Atalanta

TORINO - Anche l'ultimo giro di tamponi ha dato esito negativo: la sfida contro l'Atalanta, dunque, si disputerà regolarmente. E il tecnico, Marco Giampaolo, ha potuto dirigere una sessione a ranghi c ...

