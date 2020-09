Torino, tamponi negativi Sabato la sfida con l’Atalanta (Di venerdì 25 settembre 2020) Il caso di positività al coronavirus riscontrato all’inizio della settimana aveva creato apprensione per la sfida con i nerazzurri. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 25 settembre 2020) Il caso di positività al coronavirus riscontrato all’inizio della settimana aveva creato apprensione per lacon i nerazzurri.

Il caso di positività al coronavirus riscontrato all’inizio della settimana aveva creato apprensione per la sfida con i nerazzurri. Altro giro di tamponi negativo per i giocatori del Torino, dopo il c ...

Tra tamponi e Atalanta: Toro, l’esordio in casa è sempre più in salita

La sfida contro l’Atalanta domani pomeriggio (ore 15), il gong del calciomercato tra dieci giorni esatti: il Toro tenta una corsa contro il tempo su più fronti, ma le difficoltà sono tantissime. Da un ...

