Torino Atalanta: quali sono i problemi che deve risolvere Giampaolo

Torino-Atalanta sarà il match che aprirà la 2ª giornata di campionato di Serie A: quali sono i problemi da risolvere per Giampaolo

Giampaolo al Torino è una sfida molto interessante. L'allenatore abruzzese ha ammesso che i granata sono un club con una storia diversa rispetto al suo modo di pensare calcio: del resto, anche solo nelle ultime stagioni, il Toro si è distinto per un calcio estremamente fisico, diretto e verticale. Al contrario, il tecnico di Bellinzona si è sempre distinto per squadre molto propositive, con un gioco di palleggio e manovre che si caratterizzano per tanti passaggi corti. Nelle stagioni precedenti i granata alzavano invece molto la palla, con un ...

