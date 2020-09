Torino Atalanta, i convocati di Gasperini: out Ilicic (Di venerdì 25 settembre 2020) Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani pomeriggio contro il Torino Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani pomeriggio contro il Torino. 13 Mattia Caldara 24 Marco Carnesecchi 20 Jacopo Da Riva 15 Marten de Roon 79 Amad Diallo 11 Remo Freuler 10 Alejandro Darío Gomez 8 Robin Gosens 33 Hans Hateboer 7 Sam Lammers 18 Ruslan Malinovskyi 26 Johan Mojica 9 Luis Muriel 6 José Luis Palomino 88 Mario Pašalić 31 Francesco Rossi 40 Matteo Ruggeri 57 Marco Sportiello 4 Boško Šutalo 2 Rafael Toloi 91 Duván Zapata Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Gian Pieroha diramato l’elenco dei giocatoriper il match di domani pomeriggio contro ilGian Pieroha diramato l’elenco dei giocatoriper il match di domani pomeriggio contro il. 13 Mattia Caldara 24 Marco Carnesecchi 20 Jacopo Da Riva 15 Marten de Roon 79 Amad Diallo 11 Remo Freuler 10 Alejandro Darío Gomez 8 Robin Gosens 33 Hans Hateboer 7 Sam Lammers 18 Ruslan Malinovskyi 26 Johan Mojica 9 Luis Muriel 6 José Luis Palomino 88 Mario Pašalić 31 Francesco Rossi 40 Matteo Ruggeri 57 Marco Sportiello 4 Boško Šutalo 2 Rafael Toloi 91 Duván Zapata Leggi su Calcionews24.com

marinabeccuti : Giampaolo a Torino Channel: 'Con l'Atalanta capiremo a che punto siamo' - Torinogranatait : Giampaolo a Torino Channel: 'Con l'Atalanta capiremo a che punto siamo' - Toro_News : Così Marco #Giampaolo alla vigilia di #TorinoAtalanta ???? - atalanta_arg : RT @Atalanta_BC: Stagione 2020/21, si parte! ?? @SerieA_EN, here we go again! ???? @SerieA - 2ª giornata ?? @TorinoFC_1906 ??? Stadio Olimpico… - ninocortesi : Domani l'Atalanta gioca contro il Torino di Cairo. Che sia un altro 7-0 per l'Atalanta? Ma la 7, immondizia nell'i… -