Tolto il telefono alla ex moglie di Salvini con foto della figlia

alla moglie di Matteo Salvini è stato Tolto il telefono contenente chat private e foto della figlia. Il leader della Lega mostra la sua rabbia Salvini si sfoga durate un'intervista mostrando la sua rabbia nei confronti della magistratura in Italia. Il leader della Lega attualmente si trova a Formello per un incontro elettorale

"Scusami lo sfogo, processate me, prendetevela con me, ma quando entrate in casa mia, mi incazzo come un bufalo...''. Matteo Salvini è a Formello per un incontro elettorale per "presentare idee e prog ...

La negazionista di Covid-19 che toglie la mascherina a una poliziotta e le sputa in faccia

Scene di follia in un supermercato di Cernusco sul Naviglio (Milano) dove una donna di 41 anni, "negazionista" del Covid, ha dato in escandescenza rimediando una denuncia per violenza, resistenza a pu ...

