«The Voice Senior» | Elodie | Al Bano e Jasmine sono i primi coach?

(Di venerdì 25 settembre 2020) Elodie, Al Bano e sua figlia Jasmine. Sarebbero loro, secondo quanto anticipa TvBlog, i primi coach della prima edizione di The Voice Senior, la versione Over 60 di The Voice che arriverà in prima serata su Raiuno tra novembre e dicembre per la conduzione di Antonella Clerici. I nomi vengono dati per papabili ma non per certi, anche se, almeno sulla carta, sembrerebbero un buon compromesso per il pubblico trasversale della prima rete.