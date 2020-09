The Knick, arriva il sequel? Al lavoro André Holland (Di venerdì 25 settembre 2020) Le porte del The Knick, forse, non si sono del tutto chiuse. In un’intervista a The Playlist, Steven Soderbergh, che della serie tv è stato regista, ha ammesso che qualcosa si sta muovendo in direzione non di una vera e propria terza stagione, ma di un sequel. Un sequel sul Dr. Edwards Clive Owen in The KnickProtagonista non sarà più Clive Owen, che ha dichiarato in passato di non voler più tornare a vestire i panni del Dr. John Thackery, ma André Holland. L’attore era già nel cast delle prime due stagioni, in cui ha interpretato il Dr. Algernon Edwards, assistente capo chirurgo che abbiamo conosciuto anche per la sua gestione notturna di una clinica per afroamericani in cerca di cure. Proprio Holland, insieme al regista Barry ... Leggi su blogo (Di venerdì 25 settembre 2020) Le porte del The, forse, non si sono del tutto chiuse. In un’intervista a The Playlist, Steven Soderbergh, che della serie tv è stato regista, ha ammesso che qualcosa si sta muovendo in direzione non di una vera e propria terza stagione, ma di un. Unsul Dr. Edwards Clive Owen in TheProtagonista non sarà più Clive Owen, che ha dichiarato in passato di non voler più tornare a vestire i panni del Dr. John Thackery, ma André. L’attore era già nel cast delle prime due stagioni, in cui ha interpretato il Dr. Algernon Edwards, assistente capo chirurgo che abbiamo conosciuto anche per la sua gestione notturna di una clinica per afroamericani in cerca di cure. Proprio, insieme al regista Barry ...

SerieTvserie : The Knick, arriva il sequel? Al lavoro André Holland - tvblogit : The Knick, arriva il sequel? Al lavoro André Holland - toysblogit : The Knick, arriva il sequel? Al lavoro André Holland - stanzedicinema : The Knick: la terza stagione affidata a Barry Jenkins! - zazoomblog : The Knick Steven Soderbergh: André Holland e Barry Jenkins sono al lavoro sulla terza stagione - #Knick… -

Ultime Notizie dalla rete : The Knick The Knick, Steven Soderbergh: "André Holland e Barry Jenkins sono al lavoro sulla terza stagione" Movieplayer.it The Knick, Steven Soderbergh: "André Holland e Barry Jenkins sono al lavoro sulla terza stagione"

Steven Soderbergh ha svelato che André Holland e il regista Barry Jenkins stanno sviluppando un'idea per riportare The Knick in tv con la terza stagione. NOTIZIA di MOVIEPLAYER.IT — 25/09/2020 The Kni ...

Perry Mason è tornato, ma è più duro e disperato

Èun classico e fu un apripista, almeno in tv. Quel "Perry Mason", nato dai romanzi gialli firmati da Erle Stanley Gardner (maestro del poliziesco), divenne, infatti, a cavallo fra gli anni Cinquanta e ...

Steven Soderbergh ha svelato che André Holland e il regista Barry Jenkins stanno sviluppando un'idea per riportare The Knick in tv con la terza stagione. NOTIZIA di MOVIEPLAYER.IT — 25/09/2020 The Kni ...Èun classico e fu un apripista, almeno in tv. Quel "Perry Mason", nato dai romanzi gialli firmati da Erle Stanley Gardner (maestro del poliziesco), divenne, infatti, a cavallo fra gli anni Cinquanta e ...