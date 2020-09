The Craft: il reboot di Giovani Streghe ha una data di uscita (Di venerdì 25 settembre 2020) The Craft, il reboot del film degli anni '90 Giovani Streghe, ha ora una data di uscita americana direttamente in streaming. The Craft, il reboot di Giovani Streghe, ha ora una data di uscita: il 27 ottobre, sulla piattaforma di streaming americana di Amazon. Il film ispirato al lungometraggio degli anni '90 debutterà quindi direttamente in formato digitale a causa della complicata situazione relativa all'apertura delle sale cinematografiche. La nuova versione del film Giovani Streghe avrà un cast composto da Michelle Monaghan, David Duchovny, Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone, Zoey Luna, Nicholas Galitzine e Julian Grey. Il ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 settembre 2020) The, ildel film degli anni '90, ha ora unadiamericana direttamente in streaming. The, ildi, ha ora unadi: il 27 ottobre, sulla piattaforma di streaming americana di Amazon. Il film ispirato al lungometraggio degli anni '90 debutterà quindi direttamente in formato digitale a causa della complicata situazione relativa all'apertura delle sale cinematografiche. La nuova versione del filmavrà un cast composto da Michelle Monaghan, David Duchovny, Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone, Zoey Luna, Nicholas Galitzine e Julian Grey. Il ...

