The Boys | la serie TV | in arrivo lo spin-off ambientato al liceo

(Di venerdì 25 settembre 2020) Irriverente e a tratti feroce, 'The' è diventato uno dei titoli di punta del catalogo in streaming di Amazon Prime Video : la critica l'ha recensito con entusiasmo, il pubblico l'ha premiato con ...

Ultime Notizie dalla rete : The Boys

Irriverente e a tratti feroce, 'The Boys' è diventato uno dei titoli di punta del catalogo in streaming di Amazon Prime Video: la critica l'ha recensito con entusiasmo, il pubblico l'ha premiato con a ...Collaboratrice di Wired e coordinatrice pedagogica, il suo saggio "I bambini non perdonano" analizza le ricadute psicologiche sull'infanzia della pandemia e della narrazione che ne abbiamo fornito noi ...