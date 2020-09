The Boys, Amazon lavora allo spinoff con al centro la scuola di aspiranti supereroi (Di venerdì 25 settembre 2020) The Boys Amazon pensa allo spinoff della serie tv Amazon Prime Video si è lasciata tentare dal brutto vizio di sfruttare fino all’osso un successo. Ecco così che è in lavorazione uno spinoff di The Boys. La serie tv prodotta da Sony Pictures Tv con Seth Rogen ed Evan Goldberg, sviluppata da Erik Kripke sulla base dell’omonimo fumetto, è indubbiamente un grande successo mondiale, forse il primo vero grande successo di Amazon Prime Video finora concentrata su buoni, talvolta ottimi show (come The Marvelous Mrs. Maisel) ma non dal travolgente successo numerico. Nonostante l’assenza di dati concreti, secondo quanto riporta deadline, la seconda stagione di The Boys sta facendo ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 25 settembre 2020) Thepensadella serie tvPrime Video si è lasciata tentare dal brutto vizio di sfruttare fino all’osso un successo. Ecco così che è inzione unodi The. La serie tv prodotta da Sony Pictures Tv con Seth Rogen ed Evan Goldberg, sviluppata da Erik Kripke sulla base dell’omonimo fumetto, è indubbiamente un grande successo mondiale, forse il primo vero grande successo diPrime Video finora concentrata su buoni, talvolta ottimi show (come The Marvelous Mrs. Maisel) ma non dal travolgente successo numerico. Nonostante l’assenza di dati concreti, secondo quanto riporta deadline, la seconda stagione di Thesta facendo ...

NDJ_Official : Prima partita della stagione, in bocca al lupo ragazzi!! Daiii!! // First game of the season, good luck boys!! Come… - dituttounpop : #TheBoys in lavorazione lo spinoff della #serietv - Stay_Nerd : The Boys: Amazon Studios realizzerà una serie spin-off - ciakmag : Annunciata una serie spin-off di #TheBoys! Leggi tutti i dettagli ?? - SeriesDesperate : Arriva lo spinoff per #TheBoys -