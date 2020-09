The Boys: Amazon annuncia lo spin-off della serie (Di venerdì 25 settembre 2020) The Boys, serie di punta del catalogo Amazon, avrà uno spin-off: ecco le prime anticipazioni sul progetto firmato da Craig Rosenberg La serie tv The Boys, titolo di punta dell’attuale catalogo Amazon Prime Video, avrà uno spin-off. Lo anticipa il magazine americano Variety stando alle cui informazioni il progetto sarà scritto da Craig Rosenberg (showrunner e produttore esecutivo del racconto per Sony Pictures Television). La squadra produttiva vede anche l’apporto di Erick Kripke (creatore della serie originale), Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver per Point Gray Pictures. Le anticipazioni Lo spin-off di The ... Leggi su zon (Di venerdì 25 settembre 2020) Thedi punta del catalogo, avrà uno-off: ecco le prime anticipazioni sul progetto firmato da Craig Rosenberg Latv The, titolo di punta dell’attuale catalogoPrime Video, avrà uno-off. Lo anticipa il magazine americano Variety stando alle cui informazioni il progetto sarà scritto da Craig Rosenberg (showrunner e produttore esecutivo del racconto per Sony Pictures Television). La squadra produttiva vede anche l’apporto di Erick Kripke (creatoreoriginale), Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver per Point Gray Pictures. Le anticipazioni Lo-off di The ...

NDJ_Official : Prima partita della stagione, in bocca al lupo ragazzi!! Daiii!! // First game of the season, good luck boys!! Come… - FrancisMayCry : Tra le 100 cose che mi riprometto di fare questo fine settimana, c'è anche quello di continuare la seconda stagione… - comicus_it : Visto il successo della serie, Amazon è al lavoro su uno spin-off di The Boys: - rikcristil : RT @dituttounpop: #TheBoys in lavorazione lo spinoff della #serietv - clorochina : @PrimeVideoIT Nooo, non me lo dovevate ricordare: non avevo messo in conto che “The Boys” potesse finire... ?? -