Tg Lazio | edizione del 25 settembre 2020

(Di venerdì 25 settembre 2020) Sono 230 i nuovi casi di covid-19 registrati oggi nel Lazio, che da alcuni giorni sta facendo segnare il record nazionale di incremento di persone trovate positive. Per questo motivo la Regione sta pensando di introdurre le mascherine obbligatorie anche all’aperto. Intanto il presidente dell’Ordine dei medici di Roma e provincia, Antonio Magi, ha lanciato l’allarme: “La cosa preoccupante non è il numero dei contagiati ma la crescita dei ricoveri, e in particolar modo delle terapie intensive. Questo significa che il virus c’è- ha spiegato Magi- e bisogna stare attenti fino a quando non avremo una cura o un vaccino. Questa nuova impennata dei casi non è legata all’organizzazione ma all’educazione delle persone”.PROCESSO CUCCHI, IL PM: NELL’ARMA QUALCUNO PASSA ATTI A IMPUTATI