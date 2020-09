Terrore a Parigi | quattro accoltellati vicino alla ex sede di Charlie Hebdo Fermato un sospetto

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 25 settembre 2020), 25 set – Ancora. Secondo quanto riportato da Le Parisien due individui avrebbero ferito a colpi di machetepersone nei pressi dell’exdella redazione digià nel mirino del sanguinoso attacco terroristico avvenuto nel gennaio 2015. Stando a quanto riferito dalle forze dell’ordine due deiferiti sarebbero in gravissime condizioni. Due sarebbero dipendenti della società di produzione e azienda di comunicazione Premiere Ligne. Era stata la Premier a diffondere per prima dopo la tragedia dile immagini dei due killer, i fratelli Kouachi, in fuga dopo la strage. Un testimone ha raccontato a Bfmtv: «Ho sentito ...