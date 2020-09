Terremoto in Vaticano, il cardinale Becciu si è dimesso. L’ombra di speculazioni con i soldi della Santa Sede (Di venerdì 25 settembre 2020) Città del Vaticano, 25 set – Un Terremoto scuote il Vaticano. Il cardinale Angelo Becciu si è dimesso e ha rinunciato al cardinalato. Lo comunica la Sala stampa della Santa Sede. “Oggi, giovedì 24 settembre, il Santo Padre ha accettato la rinuncia dalla carica di Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e dai diritti connessi al Cardinalato, presentata da Sua Eminenza il cardinale Giovanni Angelo Becciu”, si legge nella nota. L’ormai ex cardinale profondamente amareggiato non rilascia dichiarazioni. Rispondendo all’AdnKronos dopo le dimissioni afferma con la voce rotta dall’emozione: “Preferisco il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 25 settembre 2020) Città del, 25 set – Unscuote il. IlAngelosi èe ha rinunciato al cardinalato. Lo comunica la Sala stampa. “Oggi, giovedì 24 settembre, il Santo Padre ha accettato la rinuncia dalla carica di PrefettoCongregazione delle Cause dei Santi e dai diritti connessi al Cardinalato, presentata da Sua Eminenza ilGiovanni Angelo”, si legge nella nota. L’ormai exprofondamente amareggiato non rilascia dichiarazioni. Rispondendo all’AdnKronos dopo le dimissioni afferma con la voce rotta dall’emozione: “Preferisco il ...

legenrehumain : RT @GiovaValentini: Terremoto in Vaticano: si dimette il cardinale Becciu, coinvolto nell’acquisto di un immobile da 200 milioni di € a Lon… - Gandalf1948 : Udienza drammatica, Papa Francesco caccia il cardinale Becciu: terremoto in Vaticano - zazoomblog : Terremoto in Vaticano l’ira di papa Francesco: toglie a Becciu i diritti da cardinale - #Terremoto #Vaticano #l’ir… - MicheleIppolito : Terremoto in Vaticano: via Becciu dopo lo scandalo finanziario - valentinadigrav : RT @tempoweb: Si dimette e rinuncia al cardinalato Terremoto in Vaticano Cacciato Angelo Becciu dopo l'udienza choc da #PapaFrancesco https… -