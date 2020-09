Teodosio Losito: chi era, lavoro, suicidio e vita privata del produttore (Di venerdì 25 settembre 2020) Chi era Teodosio Losito nella vita privata? Il nome del produttore è balzato agli onori delle cronache in questi ultimi giorni a causa delle scioccanti rivelazioni di Adua del Vesco al Grande Fratello Vip. Che nel reality per eccellenza vengano fuori dichiarazioni e/o fatti che ne facciano parlare, bene o male non importa, è un fatto assodato, ma quanto asserito dalla giovane attrice potrebbe avere strascichi decisamente seri. La donna infatti, in un colloquio con Massimiliano Morra, attore e suo ex fidanzato, ha parlato di una setta satanica di cui lei stessa avrebbe fatto parte. Ma cosa c’entra Losito? Ecco le informazioni a riguardo. Chi era Teodosio Losito: note biografiche e morte Teodosio ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 25 settembre 2020) Chi eranella? Il nome delè balzato agli onori delle cronache in questi ultimi giorni a causa delle scioccanti rivelazioni di Adua del Vesco al Grande Fratello Vip. Che nel reality per eccellenza vengano fuori dichiarazioni e/o fatti che ne facciano parlare, bene o male non importa, è un fatto assodato, ma quanto asserito dalla giovane attrice potrebbe avere strascichi decisamente seri. La donna infatti, in un colloquio con Massimiliano Morra, attore e suo ex fidanzato, ha parlato di una setta satanica di cui lei stessa avrebbe fatto parte. Ma cosa c’entra? Ecco le informazioni a riguardo. Chi era: note biografiche e morte...

Alessia41709197 : @AnnaEmme4 @Stayhappy___ A parte quello, ma diciamo che senza aver fatto nomi raccontando la vicenda di Teodosio Lo… - blogtivvu : Chi è Teodosio Losito? Dall’Ares Film di Alberto Tarallo al misterioso suicidio. - fraversion : RT @elisdono: Nelle letture dell'#aresgate sono incappata in questo articolo. Amaro, ma notevole. Bravo @fraversion Teodosio Losito, a un a… - blogtivvu : L’anoressia di Adua Del Vesco: si è ammalata per colpa della “setta”? Quando a Verissimo parlava di Teodosio Losito… - DelacroixSese : RT @belvacritica: Poi, a gennaio 2019, Teodosio Losito muore. SUICIDIO, dicono. Ma non dicono PERCHÉ. Già.. Perché? #AresGate -