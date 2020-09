Tennis World Tour 2 | ecco il trailer di lancio!

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 25 settembre 2020) Nacon e Big Ant Studios hanno divulgato, tramite comunicato stampa, ildi lancio di2, disponibile dal 24 settembre Le simulazioni sportive sono sempre piuttosto apprezzate, specialmente sul suolo italiano. Il, però, è sempre rimasto particolarmente in disparte. Vuoi perché il calcio e il basket la fanno da padrona in Italia (FIFA, PES e NBA sono quasi sempre nelle classifiche dei titoli più venduti), vuoi perché ilè sempre rimasto più in sordina rispetto agli altri sport, quasi fosse elitario, sono poche le simulazioni di questo tipo di attività che escono ogni anno.2, però, è uscito ufficialmente ...