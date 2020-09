Tenet | il “film dell’anno” non riscuote il successo sperato Negli USA la delusione più grande

Leggi su newsagent

(Di venerdì 25 settembre 2020) Dopo l’inizio della pandemia,è il primofilm ad approdare nei cinema mondiali; se n’è parlato come di un esperimento, come di un atto d’amore verso il cinema e addirittura come di un’ancora di salvataggio per l’industria. Già prima che uscisse, si parlava dicome di un film che avrebbe potuto far ripartire l’intero settore. Era atteso, secondo quanto dichiarato da David Sims sull’Atlantic, “come una luce nelle tenebre”. E’ ancora presto per fare stime Attualmente non possiamo ancora dire se il film arriverà ai 450milioni necessari per essere un’operazione economicamente vantaggiosa, ad oggi sono stati incassati più 200milioni di dollari nel mondo. Oltre, già possiamo affermare che ...